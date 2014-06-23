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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 15:49 BJT

英国经济：财政大臣欢迎央行总裁传递的利率信息

欧思邦在接受英国广播公司(BBC)电视采访时称，乐见央行传递政策立场的行动。

“我想这是好事，我们有了走出来面对电视、电台等媒体，并寻求向外界清晰传达未来利率路径的央行总裁。”欧思邦称。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林/张若琪)
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