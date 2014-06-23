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市场报道 | 2014年 6月 23日 星期一 15:30 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走疲，受法国PMI欠佳打击

0716GMT

* 法国PMI数据欠佳，公布后欧元/美元小跌约10个点子

* 法国综合PMI由49.3跌至48.0

* 市场焦点转移至0730GMT的德国制造业PMI，市场预估将由52.3升至52.5

* 欧元/日圆在138.60下方有少量停止单遭触发

* 欧元/美元初步关键位在100小时均线位置1.3585美元

* 强支撑在200小时均线位置1.3565及周五低点1.3564(完) (编译 蔡美珍；审校)
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