法国数据：6月制造业和服务业PMI都下滑，企业活动放缓程度较预期严重

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透巴黎6月23日 - 周一发布的调查显示，法国6月企业活动放缓程度比预期的严重，令这个欧元区第二大经济体的复苏前景更趋黯淡。
Markit编纂的报告称，法国6月综合采购经理人指数(PMI)从前月的49.3降至48.0，进一步远离荣枯分界线50。
此外，企业新订单分项指数也下滑，制造业的新业务指数降幅为年内以来最大，都预示着未来几个月的活动也将走疲。Markit还称，企业已经是连续第八个月裁减雇员。
“企业和消费者...不认为政府有能力使经济环境发生重大转变，”Markit首席经济学家Chris Williamson说道，“他们不理解政府提出的政策方案，不知道政府将如何带领他们走出困境。”
Markit报告指出，法国6月服务业PMI从49.1降至48.2，低于分析师平均预估的49.4。制造业PMI也从49.6降至47.8，大大低于预估的49.5。（完）
(编译 高琦 审校 张若琪)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
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