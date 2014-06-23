法国数据：6月制造业和服务业PMI都下滑，企业活动放缓程度较预期严重

路透巴黎6月23日 - 周一发布的调查显示，法国6月企业活动放缓程度比预期的严重，令这个欧元区第二大经济体的复苏前景更趋黯淡。

Markit编纂的报告称，法国6月综合采购经理人指数(PMI)从前月的49.3降至48.0，进一步远离荣枯分界线50。

此外，企业新订单分项指数也下滑，制造业的新业务指数降幅为年内以来最大，都预示着未来几个月的活动也将走疲。Markit还称，企业已经是连续第八个月裁减雇员。

“企业和消费者...不认为政府有能力使经济环境发生重大转变，”Markit首席经济学家Chris Williamson说道，“他们不理解政府提出的政策方案，不知道政府将如何带领他们走出困境。”

Markit报告指出，法国6月服务业PMI从49.1降至48.2，低于分析师平均预估的49.4。制造业PMI也从49.6降至47.8，大大低于预估的49.5。（完）