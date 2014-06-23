表格：外资在韩国股市买超48亿韩元

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透首尔6月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超48亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月23日 4.8 141.5 -126.3
6月20日 -89.8 76.7 268.3
6月19日 -38.4 60.9 10.4
6月18日 138.1 -278.6 138.9
6月17日 32.3 -44.4 11.7
6月16日 37.2 4.4 -12.2
6月13日 -255.1 -85.0 359.8
6月12日 11.7 -159.5 152.0
6月11日 144.7 -71.0 -128.0
6月10日 214.9 8.4 -222.7
6月 9日 20.0 -4.7 -18.8
6月 5日 65.8 -435.0 186.7
6月 3日 17.2 -59.6 44.2
6月 2日 213.6 -161.1 -57.5
5月30日 31.7 32.4 79.9
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本月以来 517.0 -936.2 606.5
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今年以来 1,758.1 2,530.5 1,185.5
---------------------------------------------- (完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。