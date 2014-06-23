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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 15:41 BJT

表格：外资在韩国股市买超48亿韩元

路透首尔6月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超48亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月23日 4.8 141.5 -126.3

6月20日 -89.8 76.7 268.3

6月19日 -38.4 60.9 10.4

6月18日 138.1 -278.6 138.9

6月17日 32.3 -44.4 11.7

6月16日 37.2 4.4 -12.2

6月13日 -255.1 -85.0 359.8

6月12日 11.7 -159.5 152.0

6月11日 144.7 -71.0 -128.0

6月10日 214.9 8.4 -222.7

6月 9日 20.0 -4.7 -18.8

6月 5日 65.8 -435.0 186.7

6月 3日 17.2 -59.6 44.2

6月 2日 213.6 -161.1 -57.5

5月30日 31.7 32.4 79.9

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本月以来 517.0 -936.2 606.5

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今年以来 1,758.1 2,530.5 1,185.5

---------------------------------------------- (完)
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