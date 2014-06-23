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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 15:43 BJT

亚洲橡胶：TOCOM橡胶期货收高2.6%，盘中触逾两个月高点

交易员们周一称，受油价坚挺的带动，东京期胶本周有望挑战一道关键阻力水准，尽管中国的高库存料令期胶涨势受限。

“在合约明日到期前，有大量交易进行，从而推高市场。”经纪商Okato Shoji的研究部总经理Kaname Gokon说道。

上海期交所的橡胶库存出现2月初以来的首次上升。青岛港保税仓库里面的橡胶库存仍然居于高位，交易员估计超过30万吨。

上海期交所主力9月期胶合约 上涨555元人民币，收报每吨15,305元。

新加坡SICOM近月7月橡胶合约 最新报每公斤179.00美分，上涨5.1美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/高琦 审校 张若琪/张涛)
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