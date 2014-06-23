亚洲橡胶：TOCOM橡胶期货收高2.6%，盘中触逾两个月高点

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
交易员们周一称，受油价坚挺的带动，东京期胶本周有望挑战一道关键阻力水准，尽管中国的高库存料令期胶涨势受限。
“在合约明日到期前，有大量交易进行，从而推高市场。”经纪商Okato Shoji的研究部总经理Kaname Gokon说道。
上海期交所的橡胶库存出现2月初以来的首次上升。青岛港保税仓库里面的橡胶库存仍然居于高位，交易员估计超过30万吨。
上海期交所主力9月期胶合约 上涨555元人民币，收报每吨15,305元。
新加坡SICOM近月7月橡胶合约 最新报每公斤179.00美分，上涨5.1美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/高琦 审校 张若琪/张涛)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。