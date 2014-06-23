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市场报道 | 2014年 6月 23日 星期一 15:45 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆多头部位遭解险，因德国服务业PMI疲软

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* 德国服务业PMI由55.7跌至54.8

* PMI数据导致欧元/美元再跌10个点子，主要由欧元/日圆跌势推动

* 欧元/日圆多头部位遭解除，推动欧元跌势，欧元/美元跌幅或许有限

* 欧元/美元的新建空仓似乎很少

* 欧元/美元必须跌破100小时均线位置1.3585或200小时均线位置1.3565，才能引发模型基金有所行动(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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