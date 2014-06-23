《汇市简讯》欧元/日圆多头部位遭解险，因德国服务业PMI疲软

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
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* 德国服务业PMI由55.7跌至54.8
* PMI数据导致欧元/美元再跌10个点子，主要由欧元/日圆跌势推动
* 欧元/日圆多头部位遭解除，推动欧元跌势，欧元/美元跌幅或许有限
* 欧元/美元的新建空仓似乎很少
* 欧元/美元必须跌破100小时均线位置1.3585或200小时均线位置1.3565，才能引发模型基金有所行动(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。