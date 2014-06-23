中国债市：利率互换稍涨，受汇丰PMI初值回升及七天定盘利率上行带动

路透上海6月23日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小涨。市场人士表示，主要是受早间公布的汇丰制造业PMI初值回升至荣枯线上方推动，且七天定盘利率今日也小幅上行，令机构对半年末资金价格走势较为关注。

“(IRS)Repo 1Y上了大概2-3个bp，与汇丰PMI初值有关系，还有七天定盘利率稍微上了一点。”广发银行交易员吴思捷称。

他并指出，周二起七天期质押式回购将可以跨过半年末，预计七天回购 利率将上行，但从今日午后资金面来看，与往年半年末节点相比，目前实际流动性尚可，料后续七天回购上升空间应有限。

七天回购定盘利率 周一报3.48%，较上周五涨6bp。

银行间资金市场周一主要质押式回购利率 窄幅波动；资金整体供给仍不算宽松，尤其是结构仍存不平衡，大行仍倾向于多出价格较高的跨月资金，隔夜及七天资金则稍显紧俏。

央行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周央行连续第六周净投放，在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3656/3.4672 3.4383/3.5217 3.6717/3.7583 3.8992/3.9858 3.8988/4.1588

上日 3.3600/3.4680 3.4127/3.4900 3.6440/3.7250 3.8640/3.9530 3.8653/4.1383

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变动 +0.0056/-0.0008 +0.0256/+0.0317 +0.0277/+0.0333 +0.0352/+0.0328 +0.0335/+0.0205

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。