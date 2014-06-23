更新版1-中国能源：5月自伊朗进口原油同比增加36%，创记录第二高位

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* 中国5月自伊朗进口原油日均757,900桶，同比增加36.4%，环比下滑5.2%

* 1-5月进口同比增加将近50%

路透北京6月23日 - 周一的海关数据显示，中国5月进口的伊朗原油同比增加36%至记录第二高位，且2014年1-5月进口量较上年同期增加将近50%。

中国是伊朗石油最大买家，自从去年11月国际协议放宽对伊朗制裁之后，中国已加大对伊朗石油的采购，成为亚洲进口伊朗原油增长的主要推手。

根据五位行业人士及熟知各国石油采购的政府消息人士表示，中石化采购量增加，意味着伊朗石油最大客户--中国、日本、印度及韩国在1-6月料总计每日进口约125-130万桶伊朗原油。

中国5月自伊朗进口原油322万吨，或每日757,900桶，低于上月创下的每日约80万桶的记录高位。

行业消息人士对路透说，中国石化 自去年11月起即按合约足额或超额进口伊朗原油，因认为较同级沙特原油便宜。

他们说，中国国营炼厂减少原油采购成本的努力、以及国际放宽对伊朗制裁的大环境，也是中国进口伊朗原油增加的原因。(完)