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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 16:29 BJT

香港股市：恒生指数单日表现为逾三个月以来最差，交易员们措手不及

交易商们看来是一头雾水，不明白为何发生下跌。一些人的解释是，鉴于恒指已经两周持守在23,000点上方，投资者担心市场近期会修正，因此了结获利，引发卖压出笼。

分析师还称，指数期货相关的交易也是个原因。

恒指成分股几乎全部下跌。地产股是受挫最重的板块之一。信和置业 跌3.9%，新世界发展 跌2.5%。

中国四大国有银行也都走软。中国银行 跌2.6%至5月7日以来最低位，对H股构成很大拖累。

长城汽车 跌4.5%，因大陆媒体报导该公司管理层发生多位人事变动。（完）
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