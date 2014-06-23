欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，低利率在当前一些国家的一些市场，诸如房地产 等市场，引发了过热现象。冈斯坦西欧称，为支持全球经济温和复苏而处于纪录低位的利率 ，以及“很低的通胀率”，都促使投资者寻求较高收益，这可能引发金融失衡。 英国财政大臣欧思邦周一对英国央行总裁卡尼发出的利率信号表示欢迎。卡尼向公众暗 示，随着经济复苏，利率将会上调。仅仅一周之前，卡尼称利率调升时间可能比市场预期早 ，当前许多金融市场人士预计年底前可能会调升利率。 加拿大财长奥利佛(JOE OLIVER)表示，加元兑美元走高并不意味着市场认为该国有通胀 问题并即将升息。奥利佛对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他预计未来加拿大通 胀率将维持在2%左右，周五数据显示加拿大5月通胀率创27个月高位。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 亚 新西兰 官方指标利率3.25% 2014年6月12日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.15% 2014年6月5日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率7.50% 2014年4月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.2 5%。(完) (整理 高琦 审校 蔡美珍)