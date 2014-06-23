国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透伦敦6月23日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：继续区间交投，支撑位仍在1.3500美元上方，上周突破1.3600美元的走势在1.3645美元处失去动能。然而只要欧元/美元守在上周五低点1.3560美元上方，仍有机会上探1.3675美元。另外从2012年低位1.2045美元拉出的趋势线切入位在略高于1.3465美元的水准，也是关键的支撑位。
* 美元/日圆：仍处于区间波动，支撑位在101.60区域和200日移动均线附近。美元/日圆需跌穿200日移动均线，才能重新锁定区间底部近101.00的水平。该区间高点仍低于103.00区域和上周高位102.75。
* 英镑/美元：上周收在1.7000美元上方，为2008年以来首次。未来有可能会升向2007年高位2.1160美元到2009年低点1.3500美元走势的50%回档位1.7330美元。理论上，英镑/美元月线需收在1.7000美元上方，上述假设才会实现。但目前只要英镑在高于1.6910的位置，进一步上涨可能性就存在。日内支撑位在1.6990美元，主要支撑点则在100日移动均线1.6725美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3581 1.3599 -0.13 -1.19 1.3745
美元/日圆 101.88 102.06 -0.18 -3.25 105.30
欧元/日圆 138.38 138.79 -0.30 -4.39 144.73
美元/瑞郎 0.8957 0.8951 +0.07 +0.32 0.8928
英镑/美元 1.7018 1.7010 +0.05 +2.79 1.6556
美元/加元 1.0729 1.0757 -0.26 +1.03 1.0620
澳元/美元 0.9435 0.9386 +0.52 +5.86 0.8913
新西兰元/美元 0.8734 0.8696 +0.44 +6.43 0.8206
澳元/日圆 96.140 95.790 +0.37 +2.44 93.850
新西兰元/日圆 88.980 88.750 +0.26 +2.97 86.410
英镑/日圆 173.40 173.60 -0.12 -0.53 174.33
澳元/新西兰元 1.0799 1.0792 +0.06 -0.45 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 王冠中)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。