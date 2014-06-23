路透伦敦6月23日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：继续区间交投，支撑位仍在1.3500美元上方，上周突破1.3600美元的走势在1.3645美元处失去动能。然而只要欧元/美元守在上周五低点1.3560美元上方，仍有机会上探1.3675美元。另外从2012年低位1.2045美元拉出的趋势线切入位在略高于1.3465美元的水准，也是关键的支撑位。

* 美元/日圆：仍处于区间波动，支撑位在101.60区域和200日移动均线附近。美元/日圆需跌穿200日移动均线，才能重新锁定区间底部近101.00的水平。该区间高点仍低于103.00区域和上周高位102.75。

* 英镑/美元：上周收在1.7000美元上方，为2008年以来首次。未来有可能会升向2007年高位2.1160美元到2009年低点1.3500美元走势的50%回档位1.7330美元。理论上，英镑/美元月线需收在1.7000美元上方，上述假设才会实现。但目前只要英镑在高于1.6910的位置，进一步上涨可能性就存在。日内支撑位在1.6990美元，主要支撑点则在100日移动均线1.6725美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3581 1.3599 -0.13 -1.19 1.3745

美元/日圆 101.88 102.06 -0.18 -3.25 105.30

欧元/日圆 138.38 138.79 -0.30 -4.39 144.73

美元/瑞郎 0.8957 0.8951 +0.07 +0.32 0.8928

英镑/美元 1.7018 1.7010 +0.05 +2.79 1.6556

美元/加元 1.0729 1.0757 -0.26 +1.03 1.0620

澳元/美元 0.9435 0.9386 +0.52 +5.86 0.8913

新西兰元/美元 0.8734 0.8696 +0.44 +6.43 0.8206

澳元/日圆 96.140 95.790 +0.37 +2.44 93.850

新西兰元/日圆 88.980 88.750 +0.26 +2.97 86.410

英镑/日圆 173.40 173.60 -0.12 -0.53 174.33

澳元/新西兰元 1.0799 1.0792 +0.06 -0.45 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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