《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月23日

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港6月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:11时,1港元=0.80314人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 6.49 5.00 1.62 南玻 6.74 5.28 1.59 深康佳 4.24 2.83 1.87 ST中华 5.79 2.65 2.72 深深宝 6.60 6.86 1.20 深华发 8.03 3.80 2.63 深赤湾 12.37 11.02 1.40 招商地产 10.31 10.56 1.22 特力 9.23 5.75 2.00 飞亚达 7.50 5.83 1.60 一致药业 38.84 32.44 1.49 深深房 3.63 2.80 1.61 ST盛润 6.25 5.43 1.43 深纺织 6.98 5.38 1.62 方大集团 7.38 3.72 2.47 深国商 12.93 8.70 1.85 深赛格 4.23 2.66 1.98 宝石 7.66 4.75 2.01 小天鹅 10.16 9.93 1.27 粤高速 2.92 2.39 1.52 晨鸣纸业 4.18 3.80 1.37 ST珠江 5.06 2.85 2.21 美菱电器 4.68 4.95 1.18 大冷股份 9.10 6.55 1.73 粤电力 4.61 4.38 1.31 佛山照明 9.73 6.21 1.95 江铃汽车 28.54 29.87 1.19 沙隆达 11.03 7.70 1.78 苏常柴 7.75 4.48 2.15 威孚高科 26.97 25.37 1.32 古井贡酒 17.46 15.75 1.38 ST东海 5.35 5.00 1.33 长安汽车 11.86 14.72 1.00 京东方 2.18 1.90 1.43 鲁泰 8.63 10.38 1.04 本钢板材 4.25 2.48 2.13 张裕 23.84 16.68 1.78 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。