《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月23日

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港6月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:13时,1美元=6.2262人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 5.86 0.458 2.05 大众交通 6.05 0.61 1.59 永生投资 15.19 1.234 1.98 老凤祥 24.97 2.518 1.59 鼎立股份 9.65 0.596 2.60 氯碱化工 7.27 0.449 2.60 双钱股份 11.27 0.685 2.64 海立股份 7.11 0.536 2.13 浦东金桥 10.04 0.952 1.69 外高桥 26.41 1.517 2.80 ST联华 17.9 1.613 1.78 锦江投资 8.85 0.895 1.59 中路股份 17.71 0.81 3.51 金山开发 13.27 0.589 3.62 海欣股份 6.33 0.437 2.33 大江股份 5.39 0.353 2.45 上柴股份 9.5 0.662 2.30 丹化科技 5.47 0.4 2.20 上海三毛 5.85 0.602 1.56 友谊股份 11.1 1.198 1.49 上工申贝 10.58 0.545 3.12 上海机电 14.99 1.634 1.47 宝信软件 30.14 1.826 2.65 上海物贸 9.17 0.615 2.39 上海普天 15.38 0.724 3.41 陆家嘴 15.74 1.436 1.76 华新水泥 6.7 0.884 1.22 锦江股份 16.22 1.499 1.74 华电能源 2.74 0.295 1.49 SST天海 6.4 0.288 3.57 东方通信 12.48 0.541 3.71 黄山旅游 12.3 1.205 1.64 开开实业 12.44 0.76 2.63 海南航空 1.65 0.347 0.76 ST轻骑 3.87 0.302 2.06 振华重工 3.08 0.373 1.33 锦州港 3.85 0.38 1.63 九龙山 3.18 0.29 1.76 凌云股份 7.58 0.465 2.62 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。