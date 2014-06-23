更新版 1-台湾数据：5月工业生产指数创单月新高，乐观看待第二季年增5%以上

(新增官员说法)

路透台北6月23日 - 台湾经济部周一公布，5月工业生产指数 较上年同期升5.19%，虽较上月修正后升5.29%略低，但是工产指数为109.56，则创下历年单月新高。

经济部统计处副处长杨贵显表示，5月工业生产指数创下新高主要来自于三个产业的支撑，一是电子零组件业年增10.33%，二是基本金属业年增9.7%，三是汽机车及零组件业则是年成长了12.72%，其中电子零组件业主要销往海外，其余二业别主要是内需支撑。电子零组件业指数125.09也创下历年最高。

〞 可以说内、外需都有回温，只是不是非常全面。〞 杨贵显说。

杨贵显进一步表示，4-5月的工业生产指数年增率都达到5%以上，因此乐观看待第二季工业生产指数年增率可达5%的水位。

展望未来，他也说，工业生产指数第二季比第一季好，而第三季又是传统产业旺季，因此第三季的工业生产指数应该可以比第二季好，可以逐季攀升。

只不过，在液晶面板业方面的制造仍然不振，一是受到大陆提高自有生产比重的影响，二是韩国的产品销削价竞争，因此目前仍呈现减产现象。 (完)