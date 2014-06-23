更新版 1-台湾数据：5月工业生产指数创单月新高，乐观看待第二季年增5%以上

国际油市：油价重拾跌势，因美国原油库存增加且全球供应充裕
路透新加坡4月26日 - 油价周三重拾跌势，因数据显示美国原油库存上升，其他地区的原油供应也创纪录，这令石油输出国组织(OPEC)削减供应并收紧市场的能力受到质疑。
(新增官员说法)
路透台北6月23日 - 台湾经济部周一公布，5月工业生产指数 较上年同期升5.19%，虽较上月修正后升5.29%略低，但是工产指数为109.56，则创下历年单月新高。
经济部统计处副处长杨贵显表示，5月工业生产指数创下新高主要来自于三个产业的支撑，一是电子零组件业年增10.33%，二是基本金属业年增9.7%，三是汽机车及零组件业则是年成长了12.72%，其中电子零组件业主要销往海外，其余二业别主要是内需支撑。电子零组件业指数125.09也创下历年最高。
〞 可以说内、外需都有回温，只是不是非常全面。〞 杨贵显说。
杨贵显进一步表示，4-5月的工业生产指数年增率都达到5%以上，因此乐观看待第二季工业生产指数年增率可达5%的水位。
展望未来，他也说，工业生产指数第二季比第一季好，而第三季又是传统产业旺季，因此第三季的工业生产指数应该可以比第二季好，可以逐季攀升。
只不过，在液晶面板业方面的制造仍然不振，一是受到大陆提高自有生产比重的影响，二是韩国的产品销削价竞争，因此目前仍呈现减产现象。 (完)
浏览台湾工业生产的相关新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透4月26日 - 澳洲股市周三收高，金融类股表现突出。周二澳洲股市因适逢假日休市。 S&P/ASX 200指数收报5,912点，涨40.217点，涨幅0.68%。 市场人气受到美国股市隔夜走强，以及法国大选第一轮投票之后的全球股市上扬提振。 澳洲四大行和保险商提振金融类股，金融类股指数收于两年高位，一度上涨1.4%至6,973.500点。 必和必拓和力拓扩大涨势。(完) (编译 王颖; 审校 于春红)
路透台北4月26日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台 股买超111.37亿台币，连四个交易日买超共计292.58亿台币；上交易日为 买超130.72亿台币。 三大法人今日合计买超114.81亿台币，上交易日修正后为买超143. 32亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修 正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/26 +111.37 +114.81 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.69 -120.49r 4/18 +1.06 +4.02