香港房地产：香港写字楼租金亚洲最高，整体需求上升--世邦魏理仕

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港6月23日 - 物业顾问--世邦魏理仕周一发表调查报告称，香港是亚洲区内写字楼租金成本最贵的市场，在全球排名第二，仅次于伦敦西岸。随着金融业及中资公司需求上升外，未来沪港通落实更能巩固香港作为金融跨国机构地区总部的地位。
该行每半年一度出版的《主要写字楼租金成本》调查报告指出，全球最贵租金写字楼，第二至五名由亚洲地区包办，依次为香港中环、北京金融街、北京核心商务区（CBD）及俄罗斯莫斯科，香港西九龙则排行第六。
报告并表示，美洲城市的租金升幅最快，因为当地地产市场的根本条件正明显改善。至于伦敦西岸整体平均租金为每年每平方尺277美元，居全港之首，香港中环写字楼租金平均每年每平方尺242美元。西九龙租金下跌8%，排名下降一级至全球第六，此乃由于市场开始出现新供应，租户态度转趋审慎所致。然而，报告预期中环和西九龙的租金将于未来数月会开始回升。
＂香港整体的写字楼需求正在回升，来自金融业及中资公司的需求尤其明显。由于环球经济复苏，加上最近公布的沪港通政策，令香港作为主要财务及金融跨国机构地区总部的地位，较区内主要竞争对手如新加坡及上海，犹胜一筹。＂世邦魏理仕办公楼服务部执行董事简儒德说。
他预期，这些因素将持续带动香港商厦市场的动力，令租金得到支持。
全球写字楼租金按年升幅为2.3%，美洲以3.3%高踞榜首，亚太区以2.9%随后；而欧洲、中东及非洲地区则录得0.1%跌幅。
世邦魏理仕全球首席经济学家Raymond Torto指出，相信租金将于2014年下半年回升。纵然租户仍然着重于成本控制，核心区的甲级商厦需求仍然殷切。除了数个亚太区市场外，各地都出现供不应求的情况。因此，核心区租金预料将继续攀升，连同商厦营运成本增加，大部分市场的租金于未来数月将被进一步推高。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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