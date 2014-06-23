中国个股：凤凰传媒旗下公司成微软Xbox Live游戏首家中国发行商

路透上海6月23日 - 中国江苏凤凰出版传媒股份有限公司 周一公告称，旗下子公司上海慕和网络科技有限公司近日与微软 签约，成为中国大陆首家获得全球发行商权限的Xbox Live手机游戏发行商。

公告指出，Xbox live作为Windows以及Windows Phone多平台通用的在线对战娱乐 平台。微软将通过此次与慕和网络的合作，进一步提升中国大陆地区WP平台的手机游戏应用上架数量和质量。

同时，该协议的签署，意味着中国游戏开发厂家不用再绕道国外发行商，可以通过与慕 和的合作进入微软重点游戏 Xbox Live行列，向全世界199个开通 Xbox Live的国家和地区发行产品。