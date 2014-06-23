中国个股：凤凰传媒旗下公司成微软Xbox Live游戏首家中国发行商

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透上海6月23日 - 中国江苏凤凰出版传媒股份有限公司 周一公告称，旗下子公司上海慕和网络科技有限公司近日与微软 签约，成为中国大陆首家获得全球发行商权限的Xbox Live手机游戏发行商。
公告指出，Xbox live作为Windows以及Windows Phone多平台通用的在线对战娱乐 平台。微软将通过此次与慕和网络的合作，进一步提升中国大陆地区WP平台的手机游戏应用上架数量和质量。
同时，该协议的签署，意味着中国游戏开发厂家不用再绕道国外发行商，可以通过与慕 和的合作进入微软重点游戏 Xbox Live行列，向全世界199个开通 Xbox Live的国家和地区发行产品。
凤凰传媒周一收报8.90元，涨0.20元或2.3%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。