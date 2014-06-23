香港数据：5月综合消费物价指数(CPI)按年升3.7%，通胀维持平稳

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港6月23日 - 香港统计处周一公布，5月份综合消费物价指数（CPI）按年升3.7%，增速与4月份持平。
剔除一次性纾困措施，5月份的基本通胀率按年升3.5%，亦与4月基本通胀率相同，3至5月的三个月期间平均每月升幅为0.2%，亦与2至4月的三个月期间的升幅相同。
政府发言人表示，5月的通胀大致维持平稳，该月基本通胀率为3.5%，虽与4月相同，但低于第一季的3.8%，显示通胀压力受控。 发言人续指，鉴于进口价格升幅温和，租金压力缓和，加上工资涨幅保持稳定，通胀的上行风险在短期内仍然有限。
（单位:%） 2014年5月 2014年4月 2013年5月
综合消费物价指数 +3.7 +3.7 +3.9
甲类消费物价指数 +3.9 +3.9 +4.4
乙类消费物价指数 +3.7 +3.8 +3.7
丙类消费物价指数 +3.5 +3.5 +3.6
基本通胀率 +3.5 +3.5 +3.8 (完）
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新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的