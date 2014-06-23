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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 16:43 BJT

香港数据：5月综合消费物价指数(CPI)按年升3.7%，通胀维持平稳

路透香港6月23日 - 香港统计处周一公布，5月份综合消费物价指数（CPI）按年升3.7%，增速与4月份持平。

剔除一次性纾困措施，5月份的基本通胀率按年升3.5%，亦与4月基本通胀率相同，3至5月的三个月期间平均每月升幅为0.2%，亦与2至4月的三个月期间的升幅相同。

政府发言人表示，5月的通胀大致维持平稳，该月基本通胀率为3.5%，虽与4月相同，但低于第一季的3.8%，显示通胀压力受控。 　　发言人续指，鉴于进口价格升幅温和，租金压力缓和，加上工资涨幅保持稳定，通胀的上行风险在短期内仍然有限。

（单位:%） 2014年5月 2014年4月 2013年5月

综合消费物价指数 +3.7 +3.7 +3.9

甲类消费物价指数 +3.9 +3.9 +4.4

乙类消费物价指数 +3.7 +3.8 +3.7

丙类消费物价指数 +3.5 +3.5 +3.6

基本通胀率 +3.5 +3.5 +3.8 (完）

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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
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