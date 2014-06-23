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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 16:27 BJT

新兴汇市：中国PMI数据推高新兴亚币，韩元受南非央行购韩债支撑

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，为今年首度升回荣枯线上方 。此消息支撑亚洲股市。

但投资人仍担心，伊拉克暴力事件加剧可能阻扰该国石油产量，从而推高油价。

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韩元 1018.75 1020.60 +0.18 +3.60 1055.40

泰铢 32.45 32.45 +0.00 +1.26 32.86

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印尼卢比 11975.00 11968.00 -0.06 +1.54 12160.00

印度卢比 60.15 60.19 +0.07 +2.74 61.80

马币 3.2165 3.2235 +0.22 +1.83 3.2755

人民币 6.2258 6.2260 +0.00 -2.76 6.0539

(完)

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