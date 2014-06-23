新兴汇市：中国PMI数据推高新兴亚币，韩元受南非央行购韩债支撑

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，为今年首度升回荣枯线上方 。此消息支撑亚洲股市。
但投资人仍担心，伊拉克暴力事件加剧可能阻扰该国石油产量，从而推高油价。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.84 102.06 +0.22 +3.38 105.28
坡元 1.2486 1.2488 +0.02 +1.17 1.2632
台币 30.039 30.065 +0.09 -0.30 29.950
韩元 1018.75 1020.60 +0.18 +3.60 1055.40
泰铢 32.45 32.45 +0.00 +1.26 32.86
菲律宾披索 43.78 43.79 +0.02 +1.42 44.40
印尼卢比 11975.00 11968.00 -0.06 +1.54 12160.00
印度卢比 60.15 60.19 +0.07 +2.74 61.80
马币 3.2165 3.2235 +0.22 +1.83 3.2755
人民币 6.2258 6.2260 +0.00 -2.76 6.0539
(完)
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新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。