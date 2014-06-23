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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 16:54 BJT

南非矿业：劳动法庭裁定AMCU工会不能在金矿业罢工

路透约翰内斯堡6月23日 - 一矿业协会表示，南非劳动法庭周一裁决，南非矿工与建筑业联盟(AMCU)不能在金矿业罢工。

AMCU一直在寻求允许组织罢工。此前其成员被迫接受一竞争对手工会去年签订的协议，这家工会代表了黄金行业大部分矿工。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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