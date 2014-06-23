伦敦金属：LME将继续使用公开喊价交易

路透伦敦6月23日 - 伦敦金属交易所(LME)周一表示，在评估后仍将保留公开喊价的圈内(Ring)交易。

LME在声明中表示，将投资100万英镑(170万美元)来改进圈内交易的技术系统。LME是鲜有的几家仍使用公开喊价交易的交易所。

首席执行官Garry Jones称，“圈内交易有活跃、公开和价格发现的的特点，只要市场需要，LME将继续使用。”(完)