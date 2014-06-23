伦敦金属：LME将继续使用公开喊价交易

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透伦敦6月23日 - 伦敦金属交易所(LME)周一表示，在评估后仍将保留公开喊价的圈内(Ring)交易。
LME在声明中表示，将投资100万英镑(170万美元)来改进圈内交易的技术系统。LME是鲜有的几家仍使用公开喊价交易的交易所。
首席执行官Garry Jones称，“圈内交易有活跃、公开和价格发现的的特点，只要市场需要，LME将继续使用。”(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。