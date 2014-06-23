《全球汇市》澳元和新西兰元因中国PMI数据而上涨，加元触及五个月高点

英国央行货币政策委员会(MPC)中立场最温和的委员之一迈尔斯试图淡化这些预期。迈尔斯在周日发表的文章中称，英国通胀温和，将使决策者循序渐进地加息。

然许多投机客把资金投入到英镑，不顾一切追捧趋势，因欧元、美元和日圆波动不大。据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，上周投机客的英镑期货多仓创下2007年底以来的高位。