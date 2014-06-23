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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 16:49 BJT

《全球汇市》澳元和新西兰元因中国PMI数据而上涨，加元触及五个月高点

欧元兑美元 最新跌0.1%至1.3590，接近亚洲时段低点1.35865美元。

美元兑日圆 仅下跌0.1%，至101.88日圆。

英镑兑美元 走高，报1.7024美元，较上周升0.1%，因市场猜测英国央行将在今年底之前升息。英镑上周四升至五年半高点1.7064美元。

英国央行货币政策委员会(MPC)中立场最温和的委员之一迈尔斯试图淡化这些预期。迈尔斯在周日发表的文章中称，英国通胀温和，将使决策者循序渐进地加息。

然许多投机客把资金投入到英镑，不顾一切追捧趋势，因欧元、美元和日圆波动不大。据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，上周投机客的英镑期货多仓创下2007年底以来的高位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3582 1.3599 -0.13 -1.19 1.3745

美元/日圆 101.86 102.06 -0.20 -3.27 105.30

欧元/日圆 138.34 138.82 -0.35 -4.35 144.63

美元/瑞郎 0.8959 0.8951 +0.09 +0.35 0.8928

英镑/美元 1.7021 1.7010 +0.06 +2.81 1.6556

美元/加元 1.0720 1.0757 -0.34 +0.94 1.0620

澳元/美元 0.9436 0.9386 +0.53 +5.87 0.8913

新西兰元/美元 0.8736 0.8696 +0.46 +6.46 0.8206

欧元/瑞郎 1.2172 1.2173 -0.01 -0.81 1.2271

欧元/英镑 0.7978 0.7991 -0.16 -3.84 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1116 9.1346 -0.25 +2.99 8.8474

美元/挪威克朗 6.1255 6.1145 +0.18 +0.98 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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