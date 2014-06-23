路透基点：上海华浙外滩置业透过五年期贷款筹资12亿元人民币--TRLPC

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，上海华浙外滩置业有限公司正透过五年期贷款筹资12亿元人民币(1.927亿美元)，支应融创中国控股在上海的住宅项目。
牵头行中国农业银行承贷7亿元人民币，中国建设银行承贷5亿元人民币。
资金将用于融创上海绿城黄浦湾高档住宅项目的第四期建设。
贷款预定在本月底签约。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。