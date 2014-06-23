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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 16:46 BJT

路透基点：上海华浙外滩置业透过五年期贷款筹资12亿元人民币--TRLPC

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，上海华浙外滩置业有限公司正透过五年期贷款筹资12亿元人民币(1.927亿美元)，支应融创中国控股在上海的住宅项目。

牵头行中国农业银行承贷7亿元人民币，中国建设银行承贷5亿元人民币。

资金将用于融创上海绿城黄浦湾高档住宅项目的第四期建设。

贷款预定在本月底签约。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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