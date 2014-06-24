《中国债券市场每日交易备忘》--6月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.16% 国开行至多50亿元三年期固息金融债9:30-10:30招标，利率预测均值4.52% 国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.72% 国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.88% 光大银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，票面利率4.60% 招商银行 20亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.75% 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6501% 中国铝业公司50亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行和上海银行主承 中国西电集团公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和民生银行主承 玖龙纸业（天津）有限公司4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中行主承 北京市国资经营16亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，国信证券和瑞银证券主承 天瑞集团3亿元12年期固息债簿记建档(主体评级AA)，华西证券和国开证券主承 天瑞集团7亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AA)，华西证券和国开证券主承 扬州瘦西湖旅游发展10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 睢宁县润企投资有限公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 河南省济源市建设投资10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 遵义市汇川区遵义市汇川区10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，海通证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 贵池金桥资产经营9.5亿元七年期固息债1480353，票面利率7.7% 湖南常德市德源投资10亿元七年期固息债1480354，票面利率6.5% 昆明滇池投资公司18亿元七年期固息债1480356，票面利率6.65% 四川九洲电器8亿元一年期短融041454039，票面利率5.4% 穗恒运 4.5亿元一年期短融041454038，票面利率5.38% 宁德市国资投资经营公司3亿元一年期短融041460060，票面利率5.4% 宁波交通投资控股5亿元10年期投资者选择权(5+5)中票101456043，票面利率6.44% ============================================================================ 三、缴款： 农发行60亿元一年期固息增发债140436，发行价格100.45元 江苏金桥盐化集团7亿元七年期固息债1480352，票面利率6.88% 赤峰城市基础设施投资8亿元七年期固息债1480360，票面利率7.07% 舟山普陀区国有资产17亿元八年期固息债1480368，票面利率7.18% 中燃投资3亿元一年期短期融资券 新疆生产建设兵团建设工程集团6亿元一年期短融 重庆市渝南资产经营公司5亿元一年期短融 江苏苏通大桥10亿元五年期中期票据 重庆渝富资产经营25亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国重型汽车集团有限公司20亿元一年期短融041355024到期兑付，票面利率5.10% 08国开11 080211付息 10附息国债19 100019付息 11国开17 110217付息 11同盛MTN1 1182185付息 13国开49 130249付息 13国开50 130250付息 13农发11 130411付息 13农发12 130412付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国家发展和改革委员会周一通知称，自周二(24日)起，决定将汽、柴油价格每吨分别提高165元人民币和 160元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.12元和0.14元。 --中国华能贵诚信托有限公司周一公告，今日在银行间债市簿记建档发行的A级01档小额消费贷款资产支持证券 ，票面利率为5.30%；同时发行的一年定存基准浮息A级02档ABS，票面利率5.60%，据此计算，基本利差为2.60%。 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳; 审校 康熙泽/李宏薇)