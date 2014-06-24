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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 08:46 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.16%
  国开行至多50亿元三年期固息金融债9:30-10:30招标，利率预测均值4.52%
  国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.72%
  国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.88%  
  光大银行  20亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，票面利率4.60%
  招商银行  20亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.75%
  中信银行  10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6501%    
  中国铝业公司50亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行和上海银行主承 
  中国西电集团公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和民生银行主承  
  玖龙纸业（天津）有限公司4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中行主承    
  北京市国资经营16亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，国信证券和瑞银证券主承 
  天瑞集团3亿元12年期固息债簿记建档(主体评级AA)，华西证券和国开证券主承 
  天瑞集团7亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AA)，华西证券和国开证券主承
  扬州瘦西湖旅游发展10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承
  睢宁县润企投资有限公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 
  河南省济源市建设投资10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 
  遵义市汇川区遵义市汇川区10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，海通证券主承                    
     
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  二、新债上市：  
    
  贵池金桥资产经营9.5亿元七年期固息债1480353，票面利率7.7%
  湖南常德市德源投资10亿元七年期固息债1480354，票面利率6.5%
  昆明滇池投资公司18亿元七年期固息债1480356，票面利率6.65%
  四川九洲电器8亿元一年期短融041454039，票面利率5.4%
  穗恒运 4.5亿元一年期短融041454038，票面利率5.38%
  宁德市国资投资经营公司3亿元一年期短融041460060，票面利率5.4%
  宁波交通投资控股5亿元10年期投资者选择权(5+5)中票101456043，票面利率6.44%
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  三、缴款：

  农发行60亿元一年期固息增发债140436，发行价格100.45元
  江苏金桥盐化集团7亿元七年期固息债1480352，票面利率6.88%
  赤峰城市基础设施投资8亿元七年期固息债1480360，票面利率7.07%
  舟山普陀区国有资产17亿元八年期固息债1480368，票面利率7.18%
  中燃投资3亿元一年期短期融资券
  新疆生产建设兵团建设工程集团6亿元一年期短融 
  重庆市渝南资产经营公司5亿元一年期短融        
  江苏苏通大桥10亿元五年期中期票据
  重庆渝富资产经营25亿元五年期中票
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  四、还本付息：    
  
  中国重型汽车集团有限公司20亿元一年期短融041355024到期兑付，票面利率5.10% 
  08国开11 080211付息        
  10附息国债19 100019付息
  11国开17 110217付息
  11同盛MTN1 1182185付息
  13国开49 130249付息
  13国开50 130250付息
  13农发11 130411付息
  13农发12 130412付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国国家发展和改革委员会周一通知称，自周二(24日)起，决定将汽、柴油价格每吨分别提高165元人民币和
160元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.12元和0.14元。 
  --中国华能贵诚信托有限公司周一公告，今日在银行间债市簿记建档发行的A级01档小额消费贷款资产支持证券
，票面利率为5.30%；同时发行的一年定存基准浮息A级02档ABS，票面利率5.60%，据此计算，基本利差为2.60%。
 
    
    6/27公布1-5月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳; 审校 康熙泽/李宏薇)
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