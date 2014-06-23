日本经济：安倍本周将公布“第三支箭”最新举措，但外界反应可能冷淡

“这算不上‘翻天覆地’的变化，但是比我过去见过的要好得多。但他仍然必须付诸实施。”

日本政府通过近几周逐步释出相关政策的关键内容，希望能避免民众的失望情绪。去年6月，在安倍晋三宣布“第三支箭”增长战略的第一批措施时，失望情绪导致日股大跌。

部分市场人士似乎患上了一位专家所称的“安倍经济学疲劳”。

“我想知道他们计划射出多少第三支箭。他们难道每年都会这样做？”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。