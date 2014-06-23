日本经济：安倍本周将公布“第三支箭”最新举措，但外界反应可能冷淡

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
“这算不上‘翻天覆地’的变化，但是比我过去见过的要好得多。但他仍然必须付诸实施。”
日本政府通过近几周逐步释出相关政策的关键内容，希望能避免民众的失望情绪。去年6月，在安倍晋三宣布“第三支箭”增长战略的第一批措施时，失望情绪导致日股大跌。
部分市场人士似乎患上了一位专家所称的“安倍经济学疲劳”。
“我想知道他们计划射出多少第三支箭。他们难道每年都会这样做？”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。
“安倍晋三迄今向正确方向迈出了一步，但我不是完全满意，”瑞穗证券资深经济分析师饭塚尚己称，“他的第三支箭增长策略对我来说，更像一支飞镖而不是箭。我希望他未来能推出更加大胆的计划。”(完) (编译 李婷仪/朱晓军；审校 张涛)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。