重温稿-《台湾新债预测》五年公债103/9期得标利率料落在1.15-1.18%

港报财经评论：大市续调整，个股机遇--经济日报4月22日
贝莱德周四表示，支持把内地A股纳入MSCI明晟指数。另德意志资产管理也表示，从交易所买卖基金（ETF）角度来看，把内地A股纳入MSCI明晟指数目前不存在技术问题。这是外国大型资产管理公司近年以来的明确表态，增大对6月MSCI决定把A股纳入指数的启示。
* 标售标的：103/9期五年公债
* 标售时间：周二(24日)
* 标售金额：预估350亿台币
* 预测中值：1.15-1.18%
* 受访机构：10家
路透台北6月23日 - 路透周一调查显示，在市场气氛偏空但又担心国库截标下，台湾周二将标售的五年期公债103/9 得标利率料落在1.15-1.18%间。
根据路透访谈的10家金融机构，市场预估中值为1.15-1.18%，大区间则在1.15-1.20%。
交易商指出，受五年冷券卖压未止，以及第三季新一期五年券又将发行前交易影响，市场普遍保守看待103/9的标售。不过财政部在税收充裕的状况下，也不排除重演年初截标五年券的戏码。
“第三季无论公债与国库券的发行量都低于到单量，显示国库有很大的弹性。”一位大型银行交易员表示。
财政部今日稍早表示，第三季将发行1,450亿台币甲类公债，并将发行400亿台币国库券。
交易商表示，第三季公债到期量为1,800亿台币，国库券到期量则有1,000亿台币。
本期103/9期公债预计标售350亿台币，将在27日交割。
以下为交易员观点整理：
--103/9空单累积量约120亿台币，约占计画发行筹码的三分之一，在藉由标售回补的支撑下，得标利率不致飘得太高。
--不能排除财政部有截标的可能，国库应该不会容忍得标利率高过1.20%。
--第三季新一期五年券103/10 即将在本周五开始发行前交易，由于短券筹码过度集中供给，买盘不急于追价。
--103/9发行前交易期间持有成本约在1.11%，以过去标售不佳的利率通常高于成本4-5基点计算，若这次得标利率高于1.15-1.16%，就显示市场气氛非常差。
--近期台债气氛较国际盘偏空，交易商筹码普遍套牢。投资买盘不可能将竞标利率写低，惟一担忧的就是国库进场截标。
相关报价：
--周一103/9发行前交易殖利率收高0.05基点报1.1650%。该券发行前交易期间日低在1.050%，日高在1.1715%。
以下为交易商对103/9期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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证券商一 1.15 1.16
证券商二 1.17 1.18
证券商三 1.17 1.20
票券商 1.15 1.18
外商银一 1.18 1.20
外商银二 1.15 1.17
大型银行一 1.15 1.20
大型银行二 1.15 1.18
大型银行三 1.15 1.18
中型银行 1.15 1.17
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中值 1.15 1.18 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
贝莱德周四表示，支持把内地A股纳入MSCI明晟指数。另德意志资产管理也表示，从交易所买卖基金（ETF）角度来看，把内地A股纳入MSCI明晟指数目前不存在技术问题。这是外国大型资产管理公司近年以来的明确表态，增大对6月MSCI决定把A股纳入指数的启示。
--央行征信管理局局长万存知表示，中国个人征信业不能走“先放后收”的道路，牌照何时能够发出来取决于基础工作的进度和质量，需要较大的工作量和时间。对于符合审慎监管条件的个人征信申请机构，人民银行将积极稳妥地推进个人征信牌照发放工作。
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。