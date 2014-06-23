《香港已公布新股发行上市日程表》--6月23日

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港6月23日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *6/23-26 国瑞置业 6.6178 15.2-18.9 2.3-2.84 7/7 中银国际 *6/23-26 康达环保 5 10-14 2-2.8 7/4 麦格理及工银国际 *6/23-26 鸿福堂 1.58 1.58-2.05 1-1.3 7/4 高诚证券 *B转H介绍上 万科企业 不适用 不适用 不适用 6/25 中信证券 市 6/19-24 金茂投资 6 32.1-33.9 5.35-5.65 7/2 德意志及摩根士丹利 6/18-23 联众国际 1.96 7.3-9.4 3.7-4.8 6/30 富瑞 6/17-20 嘉耀控股 0.75 0.75-1.1 1-1.46 6/27 RaffAello 6/17-20 珂莱蒂尔 1.25 3.8-5.6 3.05-4.51 6/27 海通国际和联昌国际 6/17-20 彩生活 2.5 8.25-11.5 3.3-4.6 6/30 美银美林和国泰君安 6/17-20 亿达中国 5.8 13.3-16.8 2.3-2.9 6/27 德意志 6/17-20 恒发洋参 5 7.2-9.9 1.44-1.98 6/27 招银国际 6/17-20 中国新城市 4.68 9.9-13.7 2.12-2.92 6/27 交银国际 6/16-19 畅捷通 0.55 6.6-9.3 11.99-17.15 6/26 国泰君安国际 6/16-19 长港敦信 2.482 3.47 1.4 6/26 新华汇富 6/16-19 都市丽人 4.06457 13.29-17.97 3.27-4.42 6/26 摩根士丹利、中金 6/12-17 泛亚国际 1 1-1.2 1-1.2 6/25 广发香港 6/11-16 中州证券 5.981 15-18.8 2.51-3.14 6/25 建银国际 4/15-22 万洲国际 12.9955 104-146.2 8-11.25 不予进行 中银国际、摩根士丹 利、渣打、中信证券 、高盛、瑞银和星展 2/28-3/5 新丰泰集团 1.5 5.5-6.8 3.65-4.55 押后 摩根大通 2014年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6/20 天合化工 1.8 50.7 跌0.56% 摩根士丹利、瑞银和美银美林 6/19 瀚华金控 1.62 30.2 升0.6% 中金和银河 6/19 绿色动力环保 3.45 10.35 升9.3% 中信证券 6/17 浩泽净水 2.7 11.4 升10.7% 高盛和渣打 6/6 青岛港 3.76 29.19 跌1.62% 中银国际，中信证券国际，瑞 银，中信里昂证券，德意志银 行 5/23 超盈国际 2.15 4.885 跌1.4% 建银国际 5/22 碧瑶绿色 1.2 1.2 升0.25% 国泰君安 5/22 中国北车 5.17 94.16 跌1.55% 瑞银、中金和麦格理 4/25 宏太控股 0.72 1.8 升6.9% 国泰君安 4/10 百奥家庭互动 2.15 15.2 跌17.7% 德银和花旗 3/31 哈尔滨银行 2.9 87.7 升0.34% 中金香港、中银国际和农银国 际 3/28 光谷联合 0.83 8.3 跌8.4% 法国巴黎银行 3/13 海昌控股 2.45 24.5 跌17.6% 法国巴黎证券和美银美林 3/13 阳光100 4 20 跌6.5% 中金香港和花旗 3/6 保利文化 33 25.7 升29% 中信证券 3/5 迅销有限公司 不适用 不适用 升1%^ 摩根士丹利 2/28 惠生国际 2.05 2.45 升0.5% 信达国际 2/21 中国金属资源利用<1636. 1.13 7 跌13.3% 法国巴黎证券 HK> 1/30 力高地产 2.5 10 升4.4% 工银国际 1/29 港灯电力 5.45 241.3 跌2% 高盛和汇丰 1/28 老恒和 7.15 8.9 升15.7% 麦格理 1/23 MAGNUM ENT 1.5 1.26 升89.3% 英高 1/22 飞尚无烟煤 不适用 不适用 升28.4%^ 富瑞和野村 1/16 丽珠医药 不适用 不适用 升1%^ 国信证券(香港) 1/15 米格国际 2.28 3.65 升23.2% 建银国际 1/15 中生联合 2 4.08 升33% 交银国际 1/13 中华包装 0.51 1.02 升59% 东英 1/9 福建诺奇 2.13 3.2 持平 建银国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。 (完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。