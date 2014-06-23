中国能源：自周二起汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元--发改委

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透北京6月23日 - 中国国家发展和改革委员会周一通知称，自周二（24日）起，决定将汽、柴油价格每吨分别提高165元人民币和160元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.12元和0.14元。
这也是国内成品油价格年内第八次调整，此前一次调整是在5月24日将汽、柴油价格每吨提高70元，这亦为年内第四次上调成品油价格。
通知称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据6月23日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未调价金额确定的。6月中旬以来，受地缘政治紧张等因素影响，国际市场油价震荡上行，前10个工作日平均价格明显上涨。
通知并要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。中国要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为。(完)
更多细节，请点选发改委网站（www.ndrc.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。