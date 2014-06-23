欧洲汇市：英镑涨向近期高点，受欧元区数据疲软提振

欧元兑英镑 跌0.1%至0.7982英镑，距离近期所创的一年半低位0.7959英镑不远。英镑兑美元 涨至1.7030美元，多头关注点是五年半高位1.7064美元。

“通胀率下滑是当前欧洲央行(ECB)最头疼的问题，”法国农业信贷集团的外汇策略部门主管Adam Myers称。

“如果市场对ECB总裁德拉吉的警告买账，他们会开始押注即将进行QE，届时押注欧元/英镑走低的交易可能会好过押注英镑/美元走高。不过我仍认为这是几周以后的事。”

周末英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯暗示将在任期结束前投票支持升息，这也支撑英镑。迈尔斯是MPC知名的鸽派委员，其任期将在11个月后结束。