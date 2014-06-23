欧洲汇市：英镑涨向近期高点，受欧元区数据疲软提振

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
欧元兑英镑 跌0.1%至0.7982英镑，距离近期所创的一年半低位0.7959英镑不远。英镑兑美元 涨至1.7030美元，多头关注点是五年半高位1.7064美元。
“通胀率下滑是当前欧洲央行(ECB)最头疼的问题，”法国农业信贷集团的外汇策略部门主管Adam Myers称。
“如果市场对ECB总裁德拉吉的警告买账，他们会开始押注即将进行QE，届时押注欧元/英镑走低的交易可能会好过押注英镑/美元走高。不过我仍认为这是几周以后的事。”
周末英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯暗示将在任期结束前投票支持升息，这也支撑英镑。迈尔斯是MPC知名的鸽派委员，其任期将在11个月后结束。
摩根士丹利在报告中称，英镑兑欧元可能进一步上涨，欧元在未来数月的目标可能是0.78英镑。(完)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。