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债券 | 2014年 6月 23日 星期一 17:19 BJT

英国金融：银行预计家庭抵押贷款批准率将在第三季明显下降--央行报告

路透伦敦6月23日 - 英国央行周一发布的调查显示，银行业者预计英国家庭贷款批准率将在第三季大幅下降。

央行的季度信贷状况调查称，一些银行认为，抵押标准的收紧将是导致抵押贷款在第三季下滑的一个原因。

调查还指出，家庭对有担保贷款的需求--主要是抵押贷款，在第二季明显增加。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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