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市场报道 | 2014年 6月 23日 星期一 17:34 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑技术面日线动能指标仍偏空

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* 欧元/英镑可能跌向0.7959英镑，即本月稍早触及的年内低点

* 30日波林格区间下移，加重整体偏向卖压的市场基调

* 日线动能指标仍偏空，加重空头倾向

* 仍建议在0.8000英镑作空，预计跌向0.7900目标

* 停止单设在一目均衡转换线上方(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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