《汇市简讯》欧元/英镑技术面日线动能指标仍偏空

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
0918GMT
* 欧元/英镑可能跌向0.7959英镑，即本月稍早触及的年内低点
* 30日波林格区间下移，加重整体偏向卖压的市场基调
* 日线动能指标仍偏空，加重空头倾向
* 仍建议在0.8000英镑作空，预计跌向0.7900目标
* 停止单设在一目均衡转换线上方(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。