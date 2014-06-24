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亚洲 | 2014年 6月 24日 星期二 17:02 BJT

台湾债市：103/6期10年公债中，银行业卖超1.5亿台币

路透台北6月24日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/6 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     13.00     14.50        -1.50
     票券业      0.50         0        +0.50
     证券业      6.00      5.00        +1.00
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