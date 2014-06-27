《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月23日-27日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：具备增长坚实基础，不会采取短期大规模刺激政策--财长

中国财政部部长楼继伟表示，把经济运行保持在合理区间，是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向，总体上看中国仍具备经济增长的坚实基础，不会采取短期大规模刺激政策来推动经济增长。

--中国央行：关注金融领域潜在风险隐患，保持稳定适宜的货币金融环境

中国央行发布年度区域金融运行报告称，中国经济结构性矛盾仍比较突出，金融领域潜在风险隐患值得关注，2014年要保持货币信贷总量与社会融资规模合理增长，为经济持续健康发展创造稳定适宜的货币金融环境。

--《焦点》中国小额外币存款利率改革扩围，为全面利率市场化提供“试金石”

中国利率市场化改革又迈出关键一步。境内小额外币存款利率市场化扩围至上海市，可谓基本打通了境内外币利率市场化通道，此举将为境内人民币存款利率市场化的推进提供“试金石”。

--《财经洞察》中国财政审计曝光乱象，预算法修订应尽快出台

中国审计署最新公布对2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计报告，从中不难看出财政预算收支划分不清，财政资金大量沉淀，管理不规范等问题多多。究其原因与现行财政体制弊端有关，而财税改革又注定是本届政府诸多改革内容中最艰难的一项。因此要解眼下燃眉之急，莫不如让已历时10年的预算法修订案尽快出台。

--中国财政：实行全口径预算管理，对债务高风险地区进行风险预警--财长

中国财政部长楼继伟表示，要扎实推进财税体制改革，实行全口径预算管理，加强地方政府性债务管理，密切跟踪和评估地方政府性债务风险状况，对债务高风险地区进行风险预警，坚决制止地方政府违法违规举债行为。

--中国金融：存款保险是发展民营银行的重要前提，应尽快推出--央行官员

中国人民银行金融稳定局局长宣昌能表示，存款保险制度是发展民营银行的重要前提和条件，推出存款保险制度已刻不容缓，而建立存款保险制度对于完善中国金融安全也有重要意义。

--中国数据：6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方，微刺激显效

随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。中国6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方。

--中国数据：1-5月规模以上工业企业利润同比增长9.8%，总体基本平稳

中国经济企稳的迹象从统计局周五公布的利润数据略见一斑。1-5月全国规模以上工业企业实现利润数增长9.8%，总体基本平稳，5月当月增速同比增长8.9%，增速比4月份回落0.7个百分点。

--中国政策：商务部取消外商投资公司首次出资比例和最低注册资本限制

中国商务部周二发布通知，决定取消对外商投资（含台、港、澳投资）的公司首次出资比例、货币出资比例和出资期限的限制或规定，同时除法律、行政法规以及国务院决定对特定行业注册资本最低限额另有规定外，取消公司最低注册资本的限制。

--中国能源：自周二起汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元--发改委

中国国家发展和改革委员会周一通知称，自周二（24日）起，决定将汽、柴油价格每吨分别提高165元人民币和160元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.12元和0.14元。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《财经洞察》人民币英镑直接兑换：水未到，渠先成

人民币和英镑实现直接兑换，有助于推动人民币国际化，却远非“去美元化”的充分条件。但难以否认，随着政府对人民币国际化的大力推进，其正成为影响全球货币未来格局的“慢变量”。

--中国外汇：外管局发文支持银行增加外汇产品，助力客户规避汇率风险

中国外管局周三发文支持银行增加外汇期权和掉期互换等外汇产品，意在助力客户规避汇率风险，并支持外贸的稳定发展。分析师指出，这一新规将有助于活跃外汇市场，并丰富了当前双向波动的汇率市场背景下企业和市场主体的汇率风险规避的工具。

--中国金融：监管人士称定向降准拟以一年为考核周期--报载

中国年内连续两次定向降准后，未来的执行方向广受市场关注。中国证券报周三引述监管部门人士表示，对服务三农、小微企业达标的金融机构实施定向降准，目前初步想法是一年一考核，下次要到明年，再考察2014年的情况。

--中国金融：部分企业债务率过高、高收益理财产品违约风险上升--央行副行长

中国央行副行长刘士余周二称，当前中国部分领域或地区的金融风险比较突出，主要表现为部分企业债务率过高、产能严重过剩行业不良贷款上升、高收益理财产品兑付违约风险上升、金融业网络和信息安全存在隐患等。

--中国金融：金融产品存款化是金融结构调整的最大障碍--财经委副主任

全国人大财经委副主任委员吴晓灵指出，当前中国金融产品存款化现象严重，只要承诺保本的理财产品本质都是存款。金融产品存款化是财富管理理念的障碍，也是中国金融结构调整的最大障碍。

--中国金融：推动财富管理市场发展需减少金融抑制，扩大供给-央行副行长

中国人民银行副行长潘功胜表示，中国互联网金融财富管理市场在不到一年多的时间发展迅速，说明中国的金融市场存在抑制。未来进一步推动中国财富管理市场及金融市场发展，要减少金融抑制，扩大金融供给。

--中国外汇：3月末对外金融净资产19,915亿美元，较去年末增1%--外管局

中国国家外汇管理局周三称，截止3月末，中国对外金融净资产19,915亿美元，较去年末增长1%，其中对外直接投资6,215亿美元。

--中国金融：5月末银行业总资产159.62万亿元，同比增长14.4%--银监会

中国银监会发布银行业监管统计月度指标显示，截至5月末，银行业金融机构总资产159.62万亿元人民币，同比增长14.4%。

--中国保险：将在京沪等四城市正式开展“以房养老”保险试点--保监会

中国保监会周一称，将在北京、上海、广州、武汉四城市开展老年人住房反向抵押养老保险试点。反向抵押养老保险属于商业保险范畴，投保人群为60周岁以上拥有房屋完全独立产权的老年人。

--《分析》不良资产处置回报丰厚，中国大银行打算管理自身坏账掘金

看到不良资产管理公司赚到巨大利润，中国的大型银行打算自己管理自身坏账，这表明他们相信对内部风险评估团队的投资到了开花结果的时候。如果他们是对的，这可能标志着规模超过1,000亿美元的不良债权买方市场的终结，银行股东将会获益，而中国信达等资产管理公司则要牺牲获利了。

--《热点聚焦》招商银行借银联卡助港人购内地理财产品引监管关注

尽管香港居民向内地同名人民币汇款仍维持每天8万元的最高限额，但已有银行为招徕生意而打起“擦边球”。招商银行近期提供的“另类通道”就悄然突破该红线，但与此同时亦因变相突破外汇管制而引起监管层关注。

--中国证券：32家券商提出新三板做市商备案申请，国泰君安等四家已获准

俗称中国“新三板”的全国中小企业股份转让系统公司的做市商筹备取得阶段性进展。除国泰君安证券等四家券商首批获得做市业务备案函外，目前有32家证券公司已完成各项准备工作并向全国股份转让系统公司提出做市业务备案申请。

--中国新股：A股申购资金规模扩容逾两千亿元,网下配售成广种薄收

在中国A股首次公开发行(IPO)6月中旬重启后，因新股发行市盈率相对较低，国内股票一级市场的申购资金规模提升了逾两千亿元人民币，但机构原本热衷的网下配售因回拨机制改变，导致其收益率大幅下降。 ========================================================================== 【行业/公司】

--《焦点》楼市低迷令开发商捉襟见肘，中国房地产业酝酿剧变

由于住宅供应过剩以及市场增长放缓，中国房地产开发商面临两年多来最严重的资金短绌局面，折射出中国房地产业低迷的程度，也为产业进一步整合打下伏笔。根据路透对80多家已公布3月当季获利的中国上市房企的研究报告，现金与短期负债比率处于两年低点，同时自2011年以来利润率一直在稳步下滑。

--《焦点》呼和浩特取消限购风波凸显地方房地产政策欲寻突破

中国内蒙古呼和浩特市日前发文取消商品房限购，成为众多地方政府中首个吃螃蟹者，然而就在市场聚焦于此时，相关文件被悄然撤下，迄今官方仍未对通知是否执行做出明确答复。在中国楼市处于敏感时期的当下，呼和浩特此举凸显地方房地产政策欲寻突破又有所顾忌的心态。

--《焦点》青岛欺诈案后若银行收紧融资，小型贸易商将面对被淘汰风险

青岛港口发生的库存融资欺诈案，已迫使银行和贸易行考虑对中国的大规模商品融资业务实施新的控制，贸易商认为这可能造成除大公司和国营企业之外的所有贸易公司信贷枯竭。

--中国并购：上半年涉及中国企业并购交易增近五成，逾20年来最活跃

据汤森路透最新统计数据，今年以来涉及中国企业的并购交易总额达1,766亿美元，较去年同期增长47.4%，这是自1982年有纪录以来，中国企业参与的并购交易活动最为活跃的半年。

--中国商品：金属融资案波及其他商品，青岛港橡胶库存减少10%--消息

业内消息人士表示，中国青岛港保税仓库里的橡胶库存较5月时的峰值已经减少约十分之一，部分是因为融资欺诈调查案曝光后，使用橡胶作为贷款抵押的需求减少。

--中国黄金：上金所称黄金国际板引外资银行浓厚兴趣，将在第三季开张

上海黄金交易所理事长许罗德周三表示，就计划在自由贸易区新设黄金国际板一事，外资银行已经表达了浓厚的参与兴趣。

--中港个股：万科称正与国际投资者商讨出售策略性股份

中国房地产龙头--万科周三称，正与包括基金及房地产商等国际投资者，商讨出售策略性股份。万科董事长王石在公司H股挂牌仪式后还称，中国房地产市场目前有调整的必要，调整时间可能要2-4年。

--中港个股：中石化将启动10年能效倍增计划，明年将投近百亿元--报载