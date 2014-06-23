重温稿-《中国新债预测》国开行四期债结果有望继续低于二级，但差距料有限

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
* 招标品种: 国开行第9、13、14期增发债，及16期新发债
* 期限及金额上限：3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元
* 招标时间: 1/3/5年：6月24日上午9:30-10:30
* 7年：6月24日上午9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 4.09%-4.28%；4.47%-4.58%；4.68%-4.78%；4.82%-4.93%
* 预测均值: 4.16%；4.52%；4.72%；4.88%
路透上海6月23日 - 半年末时点将至，中国国家开发银行 将周二例行的五债同发，改为仅发行四期，规模也缩减至200亿元人民币。路透调查显示，手续费等因素有望支撑新债发行结果仍低于二级，但月末流动性考虑将抑制热情，二者差距料有限。
今年以来多数时间内，国开行都在周二同时发行(增发)五期固息债，少数个别时点发行了四期。
北京一银行交易员称，考虑到国开行新债发行实际手续费较高因素，即使月末将至，明日新债结果低于二级的可能性仍较大，但超过10个基点(bp)以上差距的盛况难再现。
农发行今日下午招标的一至三年增发债，收益率圴低于二级。不过临近半年末，资金面压力还未完全释放，短债一二级利差维持在相对较低水平，其中两年和三年品种均在4个基点(bp)左右。
上海一银行交易员补充说，本周公开市场到期资金较少，加之半年末因素，新债发行会有一定压力。因此明日央行公开市场操作的方向和规模，也将影响一级投标情绪，尤其是一年等较短期限品种。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7年最新收益率分别为4.2936%、4.5588%、4.7711%和4.9111%。
国开行明日新发债中，一年品种为今年第13期 增发债，三年为今年第16期新发债，五年为今年第九期 增发，七年为第14期 增发。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第9、13、14增发及16期新发
--------------------------------------------------------------
发行上限 3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：6月24日上午9:30-10:30
7年： 6月24日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/5年：单一价格或利率(荷兰式)
七年：多重价格（美国式）
缴款日 6月26日
起息日 1/7年：6月9日
5年：4月8日
3年：6月26日
分销期 6月25日-6月26日
上市日 1年：6月30日
3/5/7年：7月2日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------
第9、13和14期债历次发行情况如下：
五年 一年 七年
----------------------------------------------
票面利率 5.44% 4.09% 4.77%
4/8增发中标收益率 5.5027% -- --
4/15增发中标收益率 5.3208% -- --
4/22增发中标收益率 5.2228% -- --
4/29增发中标收益率 5.1783% -- --
5/6增发中标收益率 5.0390% -- --
5/13增发中标收益率 4.7991% -- --
5/20增发中标收益率 5.0037% -- --
(加权)
5/27增发中标收益率 4.9168% -- --
6/3 增发中标收益率 4.6916% -- --
(加权)
6/10增发中标收益率 4.7014% 4.0819% 4.8557%
(加权)
6/17增发中标收益率 4.6652% 4.0876% 4.8268%
(加权)
-------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5