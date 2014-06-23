中国金融：银联商务力推天天富T＋0产品，加速小微商户资金周转

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透上海6月23日 - 中国银行卡组织中国银联控股的支付服务机构银联商务公司周一宣布，今年1月底推出的“天天富”T＋0产品，通过大力推广，正被越来越多的小微商家接受，小微商户可借此提高资金周转效率。
银联商务新闻稿称，在五个月内，“天天富”T+0的合作商户已达3,700多户，累计交易金额超过15亿元人民币，日均交易金额超过1,000万元。
“天天富”T+0是银联商务提供的POS刷卡交易资金当日到账服务。一般情况下，商户用POS机受理持卡人刷卡消费交易的资金，需下一工作日（T＋1）才能结算到帐。而对于一天可能多次进货出货、资金额度不大但流转频繁的小微商户来说，能即时收到现款无疑多了生意上挪腾的空间。不过商户选择T＋0服务，需支付相应的垫资成本。
新闻稿指出，目前“天天富”T+0已支持在工行 、农行 、建行 、兴业 、交行 等全国性银行开户的结算户，陆续将有更多受理银行上线。
针对近300万服务商户，银联商务的天天富金融平台已推出多款特色化产品，例如以POS收单流水为基础的天天富POS贷和天天富联名信用卡等融资类产品，以及针对闲置资金的天天富理财业务。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。