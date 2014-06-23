中国金融：银联商务力推天天富T＋0产品，加速小微商户资金周转

路透上海6月23日 - 中国银行卡组织中国银联控股的支付服务机构银联商务公司周一宣布，今年1月底推出的“天天富”T＋0产品，通过大力推广，正被越来越多的小微商家接受，小微商户可借此提高资金周转效率。

银联商务新闻稿称，在五个月内，“天天富”T+0的合作商户已达3,700多户，累计交易金额超过15亿元人民币，日均交易金额超过1,000万元。

“天天富”T+0是银联商务提供的POS刷卡交易资金当日到账服务。一般情况下，商户用POS机受理持卡人刷卡消费交易的资金，需下一工作日（T＋1）才能结算到帐。而对于一天可能多次进货出货、资金额度不大但流转频繁的小微商户来说，能即时收到现款无疑多了生意上挪腾的空间。不过商户选择T＋0服务，需支付相应的垫资成本。

新闻稿指出，目前“天天富”T+0已支持在工行 、农行 、建行 、兴业 、交行 等全国性银行开户的结算户，陆续将有更多受理银行上线。