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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 18:28 BJT

欧洲财政：欧盟草案呼吁“有区别的”欧盟预算政策--意大利消息人士

路透罗马6月23日 - 一位意大利政府消息人士周一表示，一项提议草案呼吁采取措施促进经济增长和就业，包括符合现有欧盟法规的“有区别的预算整顿政策”。该草案将在下次欧洲峰会上提出。

消息人士称，该文件呼吁采取大胆举措刺激经济增长和就业，包括充分利用欧盟法规的空白地带，争取更多预算灵活性以换取结构性改革。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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