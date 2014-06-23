《中国债市每日综述》现券收益率反弹，汇丰PMI向好及年中资金稍紧施压

* 现券收益率略反弹，汇丰宏观数据向好略施压

* 季末年中资金谨慎态度难改，市场神经仍脆弱

* 中长期来看，央行偏松流动性调控态势仍有望利好债市

路透上海6月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略反弹，幅度有限。市场人士表示，今日在汇丰PMI数据向好以及年中临近资金面稍显紧势的干扰下，现券抛盘较上日有所增多，但机构认为当前行情多为暂时性情绪影响，虽季末、年中来临，市场谨慎态度难消，但是央行流动性偏松态势下，现券中长期向好态势并未结束。

市场人士也指出，现券收益率前期已经累积一定跌幅，继续下行动力不足，料半年末之前亦难有趋势性行情。

“整体收益率大概上了2-3bp吧，汇丰数据向好，也有资金的原因，”上海一银行资深交易员称，不过整体成交也不算多，金融债为主，七年和10年的报价多，而国债成交很少。

随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。中国6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方。

华北另一银行交易员则持不同意见。他认为目前资金面变化所导致的市场神经还是非常脆弱的，因此认为当前市场仍旧是资金主导，而度过半年末时点，债市长期向好趋势并未改变，而宏观经济基本面企稳向好的可持续性仍旧值得怀疑。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小涨。市场人士表示，主要是受早间公布的汇丰制造业PMI初值回升至荣枯线上方推动，且七天定盘利率今日也小幅上行，令机构对半年末资金价格走势较为关注。

剩余期限约6.57年的国开行固息金融债14国开03券最新成交收益率 为4.9050%，上日尾盘为4.90%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.524元人民币，较上日结算价跌0.034元或0.04%。

**资金供给仍存结构不平衡**

银行间资金市场周一主要质押式回购利率 窄幅波动；资金整体供给仍不算宽松，尤其是结构仍存不平衡，大行仍倾向于多出价格较高的跨月资金，隔夜及七天资金则稍显紧俏。

“不是特别紧，还是（资金供给）结构的问题，我们也是挑挑拣拣的，想借点短的，像隔夜的，把价格拉低一些，所以不是太急。”华东一银行交易员称。

她并指出，虽然今天有不少新股申购资金解冻，但又有两只新股将接力发行，对资金面的补充作用料有限，不过在目前这个时点仍有不少跨月资金供应，表明半年末时点面临的考验有限。

“也就这么过去了，现在银行的流动性管理能力比以前也强多了。”她表示。

重启新股发行后，首批四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。该四只新股申购资金解冻日为周一。

上海一银行交易员则谈到，本周公开市场到期量进一步减少，但考虑到之前定向降准释放的资金，以及央行仍有SLO（短期流动性调节工具）和SLF（常备借贷便利）等工具可供支持，资金大幅收紧的可能性不大。

据路透统计，本周公开市场将有300亿元资金到期投放，全部为正回购到期，较上周的650亿元减逾五成。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,322.77亿元，略高于上周五的8,305.75亿元。其中，隔夜品种成交6,639.27亿元，上周五为6,379.57亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7733 2.7824 -0.91 6,639.27

七天 3.4695 3.4916 -2.21 869.64

14天 4.6457 4.6092 +3.65 511.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5600 3.1700 +39.00 2,712.07

七天 5.0250 4.1100 +91.50 219.94

14天 5.1400 4.8000 +34.00 24.18

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7700 2.8500 -8.00 --

七天 3.4800 3.4200 +6.00 --

14天 4.6000 4.6300 -3.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7550 2.7590 -0.40 --

七天 3.4480 3.4020 +4.60 --

三个月 4.7761 4.7751 +0.10 --