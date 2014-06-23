路透基点：复星国际签署7亿港元贷款，支应购买清水湾土地--TRLPC

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出香港上市的复星国际 已在6月20日与两家银行签署7亿港元(9,000万美元)一年期过桥贷款，支应向电视广播公司购买土地。
消息人士指出，台湾银行和国泰世华银行各承贷半数金额。
该贷款综合收益约260-270个基点，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码185个基点。
购买协议中这块位于清水湾的土地将作为贷款的担保品。
消息人士称，土地购买价格约在17-18亿港元。
复星国际与旗下子公司业务多元，主要专注在四个领域：产业运营、投资、资产管理、保险。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。