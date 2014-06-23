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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 18:27 BJT

路透基点：复星国际签署7亿港元贷款，支应购买清水湾土地--TRLPC

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出香港上市的复星国际 已在6月20日与两家银行签署7亿港元(9,000万美元)一年期过桥贷款，支应向电视广播公司购买土地。

消息人士指出，台湾银行和国泰世华银行各承贷半数金额。

该贷款综合收益约260-270个基点，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码185个基点。

购买协议中这块位于清水湾的土地将作为贷款的担保品。

消息人士称，土地购买价格约在17-18亿港元。

复星国际与旗下子公司业务多元，主要专注在四个领域：产业运营、投资、资产管理、保险。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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