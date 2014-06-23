路透基点：复星国际签署7亿港元贷款，支应购买清水湾土地--TRLPC

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士

路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。