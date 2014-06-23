马来西亚期市：棕榈油升至近一个月高点，受斋月需求和原油涨势支撑

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
总成交量持于28,211口，略低于平均的35,000口。
布兰特原油 升至每桶115美元左右，守在九个月高位附近。逊尼派武装份子周末又攻占更多城镇，外界益发担心伊拉克供应可能受到干扰。
原油价格上涨让棕榈成为较便宜的生物柴油原料替代品。
“原油较棕榈油价差扩大，因而有利于棕榈油，”一雅加达的棕榈油交易员说，其亦密切关注干旱天气相关报导，以及与厄尔尼诺现象之间的可能关联。“目前为止，COBT也持稳。”(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 朱晓军/艾茂林; 审校 田建华)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。