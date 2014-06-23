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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 18:39 BJT

马来西亚期市：棕榈油升至近一个月高点，受斋月需求和原油涨势支撑

总成交量持于28,211口，略低于平均的35,000口。

布兰特原油 升至每桶115美元左右，守在九个月高位附近。逊尼派武装份子周末又攻占更多城镇，外界益发担心伊拉克供应可能受到干扰。

原油价格上涨让棕榈成为较便宜的生物柴油原料替代品。

“原油较棕榈油价差扩大，因而有利于棕榈油，”一雅加达的棕榈油交易员说，其亦密切关注干旱天气相关报导，以及与厄尔尼诺现象之间的可能关联。“目前为止，COBT也持稳。”(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 朱晓军/艾茂林; 审校 田建华)
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