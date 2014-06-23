国际油市：亚洲380-cst燃料油价格升至近半年高位，需求不振

路透新加坡6月23日 - 周一原油价格上涨推升新加坡380-cst燃料油价格升至近六个月高位，交易商称这削弱了亚洲市场需求。

周一380-cst燃料油油价格估算在每吨623.75美元，较上周五上涨1.75美元。

新加坡一交易员称，“这个市场的买家仍然不是很活跃。”

交易商称，燃料油市场因需求较弱而前景蒙阴。

北亚一油品交易员称，“我认为前景不看多。虽然新兴市场有对180-cst燃料油的买需，但是这是常规交易量。北亚(韩国和中国)的船用燃料油需求也就这样。”

中国5月燃料油需求为112.4万吨，较4月下滑超过30%，较上年同期减少近60%。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals标售8万吨8月14-16日装运的燃料油，招标将于6月25日结束，有效期至下一日。(完)