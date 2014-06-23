国际油市：亚洲380-cst燃料油价格升至近半年高位，需求不振

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透新加坡6月23日 - 周一原油价格上涨推升新加坡380-cst燃料油价格升至近六个月高位，交易商称这削弱了亚洲市场需求。
周一380-cst燃料油油价格估算在每吨623.75美元，较上周五上涨1.75美元。
新加坡一交易员称，“这个市场的买家仍然不是很活跃。”
交易商称，燃料油市场因需求较弱而前景蒙阴。
北亚一油品交易员称，“我认为前景不看多。虽然新兴市场有对180-cst燃料油的买需，但是这是常规交易量。北亚(韩国和中国)的船用燃料油需求也就这样。”
中国5月燃料油需求为112.4万吨，较4月下滑超过30%，较上年同期减少近60%。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals标售8万吨8月14-16日装运的燃料油，招标将于6月25日结束，有效期至下一日。(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。