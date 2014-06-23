香港金融：沪港通反应正面，冀下半年提出股权制度谘询--港交所

路透香港6月23日 - 香港交易及结算所 主席周松岗周一称，业界对沪港通反应正面，多数参与者希望参与开通；此外，港交所希望下半年可以就上市股权制度提出谘询。

周松岗出席港交所酒会时向传媒表示，公司现正密锣紧鼓准备沪港通的推出，截至今天为止有215个参与者表示对沪港通感兴趣，其中117个更表示将会于10月开通时准备就绪，约占香港股市交易量的86%。

“沪港通是中港股市互联互通的机制，以及中国资本帐开放的一步，港交所将会努力做好相关工作。”他说。

中国证监会与香港证监会4月初联合公布将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。

另外，就金融发展局此前建议适当分设不同市场类别以容许不同股权制度的公司都能够在香港上市集资，周松岗表示，香港讲究法治，上市公司必须根据现行规则判断是否能够在香港上市，但作为国际金融中心，香港必须留意市场变化和要求，对今后发展持开放态度，并在提出谘询时各方能够提出意见，凝聚最大共识。

他并称，港交所何时就股权制度进行谘询须由辖下上市委员会决定，港交所董事局没有参与。不过他指出，“有关谘询已作不少讨论，目前仍在研究之中，希望下半年可以提出。”

去年香港IPO集资额排在全球第二位，预料今年可保持三甲之列。不过此前中国电子商务巨头阿里巴巴IPO-ALIB.N因企业制度问题而放弃香港远赴美国上市，令香港失去一笔大单之余，还引发不少争论，市场上一方意见认为香港应检讨新股市场架构，容许由管理层任命多数董事会成员的公司上市，但另一方意见则认为此举违反“一股一票”机制，对股东造成不公平。（完）