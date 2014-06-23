美国各类经济指标总览--2014/6/23

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋销售较前月增长4.9%，年率为489万户，预估为473万户。4月修正 后为466万户，前值为465万户。 当前值 前次值 失业率(%) 6.3 (5月) 6.3 (4月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加21.7 (5月) 增加28.2 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) 持平 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (5月) +0.3 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.3 (5月) +0.2 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) -0.2 (4月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.2 (5月) +0.6 (4月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.1 (5月) +0.5 (4月) 国内生产总值(GDP)(%) -1.0 (第一季修正值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季修正值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.3 (5月) +0.5 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差472.4 (4月) 逆差441.8 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.6 (5月) -0.3 (4月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (5月) 78.9 (4月修正值) 初请失业金人数(万人) 31.2 (6月14日当周) 31.8 (6月7日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,300 (5月) 盈余1,069 (4月) 领先指标(%) +0.5 (5月) +0.3 (4月修正值) 个人所得(%) +0.3 (4月) +0.5 (3月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (4月) +0.2 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加268.5 (4月) 增加195 (3月修正值) 企业库存(%) +0.6 (4月) +0.4 (3月) 建筑支出(%) +0.2 (4月) +0.6 (3月修正值) 消费者信心 83.0 (5月) 81.7 (4月修正值) 房屋开工(万户) 100.1 (5月) 107.1 (4月修正值) 建筑许可(万户) 99.1 (5月) 105.9 (4月修正值) 成屋销售(万户) 489 (5月) 466 (4月修正值) 新屋销售(万户) 43.3 (4月) 40.7 (3月修正值) 工厂订单(%) +0.7 (4月) +1.5 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.6 (4月修正值) +3.7 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.3 (5月) 55.2 (4月) 供应管理协会制造业指数 55.4 (5月) 54.9 (4月) 趸售(批发)库存(%) +1.1 (4月) +1.1 (3月修正值) 进口物价(%) +0.1 (5月) -0.5 (4月修正值) 出口物价(%) +0.1 (5月) -1.0 (4月) 单位劳工成本(%) +5.7 (第一季修正值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -3.2 (第一季修正值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,111.6 (第一季初值) 赤字873.2 (第四季修正值)