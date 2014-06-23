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市场报道 | 2014年 6月 24日 星期二 03:53 BJT

美国各类经济指标总览--2014/6/23

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋销售较前月增长4.9%，年率为489万户，预估为473万户。4月修正
后为466万户，前值为465万户。 
    
                                         当前值                          前次值  
 失业率(%)                                  6.3  (5月)                      6.3  (4月修正值)
 非农业就业岗位(万)                    增加21.7  (5月)                 增加28.2  (4月修正值)
 平均时薪(%)                               +0.2  (5月)                     持平  (4月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.4  (5月)                     +0.3  (4月)
 不包括食品和能源CPI(%)                    +0.3  (5月)                     +0.2  (4月)
 实质所得(%)                               -0.1  (5月)                     -0.2  (4月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)                    -0.2  (5月)                     +0.6  (4月)
 不包括食品和能源PPI(%)                    -0.1  (5月)                     +0.5  (4月)
 国内生产总值(GDP)(%)                      -1.0  (第一季修正值)            +2.6  (第四季终值)
 GDP平减指数(%)                            +1.3  (第一季修正值)            +1.6  (第四季终值)
 零售销售(%)                               +0.3  (5月)                     +0.5  (4月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差472.4  (4月)                逆差441.8  (3月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.3  (第一季)                  +0.5  (第四季修正值)
 工业生产(%)                               +0.6  (5月)                     -0.3  (4月修正值)
 产能利用率(%)                             79.1  (5月)                     78.9  (4月修正值)
 初请失业金人数(万人)                      31.2  (6月14日当周)             31.8  (6月7日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                     赤字1,300  (5月)                盈余1,069  (4月)
 领先指标(%)                               +0.5  (5月)                     +0.3  (4月修正值)
 个人所得(%)                               +0.3  (4月)                     +0.5  (3月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  +0.2  (4月)                     +0.2  (3月)
                                                                                 
 消费者信贷(亿美元)                   增加268.5  (4月)                  增加195  (3月修正值)
 企业库存(%)                               +0.6  (4月)                     +0.4  (3月)
 建筑支出(%)                               +0.2  (4月)                     +0.6  (3月修正值)
 消费者信心                                83.0  (5月)                     81.7  (4月修正值)
 房屋开工(万户)                           100.1  (5月)                    107.1  (4月修正值)
 建筑许可(万户)                            99.1  (5月)                    105.9  (4月修正值)
 成屋销售(万户)                             489  (5月)                      466  (4月修正值)
 新屋销售(万户)                            43.3  (4月)                     40.7  (3月修正值)
 工厂订单(%)                               +0.7  (4月)                     +1.5  (3月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     +0.6  (4月修正值)               +3.7  (3月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                  56.3  (5月)                     55.2  (4月)
 供应管理协会制造业指数                    55.4  (5月)                     54.9  (4月)
 趸售(批发)库存(%)                         +1.1  (4月)                     +1.1  (3月修正值)
 进口物价(%)                               +0.1  (5月)                     -0.5  (4月修正值)
 出口物价(%)                               +0.1  (5月)                     -1.0  (4月)
 单位劳工成本(%)                           +5.7  (第一季修正值)            -0.4  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                           -3.2  (第一季修正值)            +2.3  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                     赤字1,111.6  (第一季初值)         赤字873.2  (第四季修正值)
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