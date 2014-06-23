美国各类经济指标总览--2014/6/23

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国5月成屋销售较前月增长4.9%，年率为489万户，预估为473万户。4月修正 后为466万户，前值为465万户。 当前值 前次值 失业率(%) 6.3 (5月) 6.3 (4月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加21.7 (5月) 增加28.2 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) 持平 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (5月) +0.3 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.3 (5月) +0.2 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) -0.2 (4月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.2 (5月) +0.6 (4月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.1 (5月) +0.5 (4月) 国内生产总值(GDP)(%) -1.0 (第一季修正值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季修正值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.3 (5月) +0.5 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差472.4 (4月) 逆差441.8 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.6 (5月) -0.3 (4月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (5月) 78.9 (4月修正值) 初请失业金人数(万人) 31.2 (6月14日当周) 31.8 (6月7日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,300 (5月) 盈余1,069 (4月) 领先指标(%) +0.5 (5月) +0.3 (4月修正值) 个人所得(%) +0.3 (4月) +0.5 (3月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (4月) +0.2 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加268.5 (4月) 增加195 (3月修正值) 企业库存(%) +0.6 (4月) +0.4 (3月) 建筑支出(%) +0.2 (4月) +0.6 (3月修正值) 消费者信心 83.0 (5月) 81.7 (4月修正值) 房屋开工(万户) 100.1 (5月) 107.1 (4月修正值) 建筑许可(万户) 99.1 (5月) 105.9 (4月修正值) 成屋销售(万户) 489 (5月) 466 (4月修正值) 新屋销售(万户) 43.3 (4月) 40.7 (3月修正值) 工厂订单(%) +0.7 (4月) +1.5 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.6 (4月修正值) +3.7 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.3 (5月) 55.2 (4月) 供应管理协会制造业指数 55.4 (5月) 54.9 (4月) 趸售(批发)库存(%) +1.1 (4月) +1.1 (3月修正值) 进口物价(%) +0.1 (5月) -0.5 (4月修正值) 出口物价(%) +0.1 (5月) -1.0 (4月) 单位劳工成本(%) +5.7 (第一季修正值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -3.2 (第一季修正值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,111.6 (第一季初值) 赤字873.2 (第四季修正值)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5