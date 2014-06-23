CNH动态：汇丰中国PMI超预期激励离岸人民币即期小幅上涨

路透香港6月23日 - 汇丰中国6月份制造业PMI初值升至七个月最高，数据改善显政府微刺激政策正渗透到实体经济，激励离岸人民币现汇 周一与人民币中间价走反，小幅回涨。交易员称，汇丰PMI初值好于预期，对市场有提振信心作用。

人民币中间价周一随隔夜美元走势稍低开。交易员称，早间公布的汇丰制造业PMI初值对离岸即期有提振作用，午盘后在岸即期市场传出有大行购汇，后离岸即期有所回落。

“早上9点多汇丰PMI数据超出市场预期，买盘明显增多，离岸即期立刻开始上涨，毕竟是提振作用，午盘时听说大行在购汇，离岸谨慎情绪增多，有所回落，近期盘中震荡，方向不明晰。”一位外资行交易员称。

美银美林经济学家陆挺周一报告称，汇丰中国制造业PMI初值反弹，显示中国当局微刺激措施的初步成效，市场对经济的信心回升将有助提振需求。

本地时间下午19:15时，离岸人民币现汇 报6.2254，较上交易日涨18个点子或0.03%，与境内人民币价差12点子。

中国人民币兑美元 周一微幅收贬。中间价随隔夜美元走势稍低开。交易员反映早间公布的汇丰制造业PMI初值好于预期，但市场在试探升值未果后又在大行购汇引领下回落。

全球汇市方面，澳元和新西兰元周一双双跳涨约0.5%，此前汇丰中国6月制造业采购经理人指数(PMI)显示中国制造业实现六个月来首次扩张。（完）

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