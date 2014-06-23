东南亚股市：涨跌不一，能源板块助推泰国股市升至近一周收盘高位

路透6月23日 - 泰国股市周一涨幅扩大至第三日，升至近一周收盘高位，受助于能源类 股，因伊拉克动荡升级推高了油价。 泰国股市SET指数 收在6月17日以来最高位，石油巨头PTT 和PTT Explor ation and Production 分别上扬1%和1.2%。 部分东南亚股市周一收涨，因受中国制造业乐观消息激励，且美股创新高，提振投资者 对风险资产的偏好。 “泰国SET指数追随区域市场乐观情绪，因汇丰中国6月PMI优于预期。银行板块令大盘 承压，因多数银行5月贷款增幅下降，”辉立证券分析师Teerada Charnyingyong说。 Charnyingyong预计该指数一段时间内将横盘整理，等候新的大消息，尤其是基建项目 、政治和能源改革方面的进展。 马来西亚 、印尼 和新加坡股市 略收低。 涨跌 当日 今年以来 2013年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 423.97 0.17 +0.04 +9.17 388.37 新加坡 3257.40 -1.40 -0.04 +2.84 3167.43 马来西亚 1883.96 -1.76 -0.09 +0.91 1866.96 泰国 1468.70 1.41 +0.10 +13.09 1298.71 印尼 4842.13 -5.57 -0.11 +13.29 4274.18 菲律宾 6761.99 31.03 +0.46 +14.81 5889.83 越南 565.92 5.14 +0.92 +12.15 504.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数