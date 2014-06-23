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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 19:39 BJT

东南亚股市：涨跌不一，能源板块助推泰国股市升至近一周收盘高位

路透6月23日 - 泰国股市周一涨幅扩大至第三日，升至近一周收盘高位，受助于能源类
股，因伊拉克动荡升级推高了油价。
    
    泰国股市SET指数 收在6月17日以来最高位，石油巨头PTT 和PTT Explor
ation and Production 分别上扬1%和1.2%。
    
    部分东南亚股市周一收涨，因受中国制造业乐观消息激励，且美股创新高，提振投资者
对风险资产的偏好。
    
    “泰国SET指数追随区域市场乐观情绪，因汇丰中国6月PMI优于预期。银行板块令大盘
承压，因多数银行5月贷款增幅下降，”辉立证券分析师Teerada Charnyingyong说。
    
    Charnyingyong预计该指数一段时间内将横盘整理，等候新的大消息，尤其是基建项目
、政治和能源改革方面的进展。
    
    马来西亚 、印尼 和新加坡股市 略收低。
    
    
 
                                                 涨跌    当日  今年以来  2013年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
 
     汤森路透东南亚指数                 423.97     0.17   +0.04   +9.17   388.37
     新加坡                            3257.40    -1.40   -0.04   +2.84  3167.43
     马来西亚                          1883.96    -1.76   -0.09   +0.91  1866.96
     泰国                              1468.70     1.41   +0.10  +13.09  1298.71
     印尼                              4842.13    -5.57   -0.11  +13.29  4274.18
     菲律宾                            6761.99    31.03   +0.46  +14.81  5889.83
     越南                               565.92     5.14   +0.92  +12.15   504.63
     (完)
 
    
    
     美国股市                         标准普尔主要分类指数               
     美股盘前/盘后                    美股一周展望                       
     Nasdaq最活跃个股                 纽约证交所最活跃个股               
     Nasdaq涨幅居前个股               纽约证交所涨幅居前个股             
     Nasdaq跌幅居前个股               纽约证交所跌幅居前个股             
     美股业绩公布日程                 中港台企业ADR报价一览表            
     股市新闻                         美股盘中英文报导                   
     欧洲股市报导                     日本股市报导                       
     香港股市报导                     中国股市报导                       
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     韩国股市报导                     东南亚股市报导                     
     英股富时指数                     德股DAX指数                        
     法股CAC-40指数
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