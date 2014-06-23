东南亚股市：涨跌不一，能源板块助推泰国股市升至近一周收盘高位

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透6月23日 - 泰国股市周一涨幅扩大至第三日，升至近一周收盘高位，受助于能源类 股，因伊拉克动荡升级推高了油价。 泰国股市SET指数 收在6月17日以来最高位，石油巨头PTT 和PTT Explor ation and Production 分别上扬1%和1.2%。 部分东南亚股市周一收涨，因受中国制造业乐观消息激励，且美股创新高，提振投资者 对风险资产的偏好。 “泰国SET指数追随区域市场乐观情绪，因汇丰中国6月PMI优于预期。银行板块令大盘 承压，因多数银行5月贷款增幅下降，”辉立证券分析师Teerada Charnyingyong说。 Charnyingyong预计该指数一段时间内将横盘整理，等候新的大消息，尤其是基建项目 、政治和能源改革方面的进展。 马来西亚 、印尼 和新加坡股市 略收低。 涨跌 当日 今年以来 2013年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 423.97 0.17 +0.04 +9.17 388.37 新加坡 3257.40 -1.40 -0.04 +2.84 3167.43 马来西亚 1883.96 -1.76 -0.09 +0.91 1866.96 泰国 1468.70 1.41 +0.10 +13.09 1298.71 印尼 4842.13 -5.57 -0.11 +13.29 4274.18 菲律宾 6761.99 31.03 +0.46 +14.81 5889.83 越南 565.92 5.14 +0.92 +12.15 504.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。