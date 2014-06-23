国际油市：亚洲柴油现货价差走软，但欧洲供应吃紧提供支撑

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港6月23日 - 亚洲柴油现货价差周一走软，但跌势有限，因欧洲市场供应紧俏，且预期中国需求改善。
新加坡一交易商称，欧洲供应减少或导致中东运往欧洲的船货增多，缓解亚洲供应过剩的局面。
但这位消息人士说，亚洲柴油船货不能流向欧洲，因该地区价格仍然受到压制。
指标500ppm柴油现货价差扩大至每桶负0.30美元，周五报负0.26美元。
未来一周来自俄罗斯的供应料减少，因Surgutneftegaz公司 在俄西北部的炼厂起火。与此同时，利润疲弱导致欧洲炼厂下调产能利用率，进一步收紧供应。
数据显示中国6月制造业活动实现六个月来首次扩张，因新订单飙升，给市场带来更多支撑。
新加坡现货交易市场上，有一笔柴油交易达成，无航煤交易。BB Energy向维多出售250,000桶500ppm柴油，船期7月8-10日，价格较新加坡报价贴水0.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林; 审校 田建华)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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