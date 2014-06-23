国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，市场仍整体偏空

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透新加坡6月23日 - 周一亚洲石脑油裂解价差升2.3%至每吨131.05美元，弹离上日所创的两周半低位，交易商称这是技术性修正。
“裂解价差过去几日在下跌，我们今日看到小幅修正。不过方向上而言，即期市场仍是跌势。”新加坡一交易员称。
这是因为预计供应会充沛，石化厂商可以使用液化石油气(LPG)替代一部分石脑油需求，另外韩国两个凝析油分离塔也将在一个月左右时间投产。
市场疲软给予印度石脑油销售下行压力。印度石油天然气公司(ONGC)售出3.5万吨7月20-21日装运的石脑油，离岸价每吨较新加坡的升水在20-25美元，从Hazira发货。
据路透数据，这是今年以来ONGC公司从Hazira发货索要的最低溢价。
另一新加坡交易商称，“欧洲汽油调和使用石脑油的需求下滑，这对亚洲有影响。当前没有人乐意持有库存。”
亚洲汽油裂解价差上涨至三周高位每桶9.24美元，交易商称因穆斯林斋月料给予市场一些支撑。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 艾茂林)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。