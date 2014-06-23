国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，市场仍整体偏空

路透新加坡6月23日 - 周一亚洲石脑油裂解价差升2.3%至每吨131.05美元，弹离上日所创的两周半低位，交易商称这是技术性修正。

“裂解价差过去几日在下跌，我们今日看到小幅修正。不过方向上而言，即期市场仍是跌势。”新加坡一交易员称。

这是因为预计供应会充沛，石化厂商可以使用液化石油气(LPG)替代一部分石脑油需求，另外韩国两个凝析油分离塔也将在一个月左右时间投产。

市场疲软给予印度石脑油销售下行压力。印度石油天然气公司(ONGC)售出3.5万吨7月20-21日装运的石脑油，离岸价每吨较新加坡的升水在20-25美元，从Hazira发货。

据路透数据，这是今年以来ONGC公司从Hazira发货索要的最低溢价。

另一新加坡交易商称，“欧洲汽油调和使用石脑油的需求下滑，这对亚洲有影响。当前没有人乐意持有库存。”

亚洲汽油裂解价差上涨至三周高位每桶9.24美元，交易商称因穆斯林斋月料给予市场一些支撑。(完)

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