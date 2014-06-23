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市场报道 | 2014年 6月 23日 星期一 20:44 BJT

美国热股：COACH评级遭下调，股价盘前下跌

路透6月23日 - Wedbush将COACH 评级从“中性”下调至“表现不及大盘”，目标价从40美元下调到26美元。

Wedbush支撑，上周该公司公布营收警讯后，近期和中期获利不及此前预期。

盘前该公司股价下跌1%至34.28美元。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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