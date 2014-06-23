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市场报道 | 2014年 6月 23日 星期一 20:52 BJT

美国热股：制药商ABBVIE上调今年财测，股价盘前上涨

路透6月23日 - 制药商ABBVIE 上调2014年财测，称今年剩余时间业务可能继续表现强劲。

该公司当前预计全年净调整后的获利为每股3.06-3.16美元，高于此前预估区间3.00-3.10美元。

该公司股价盘前上涨2.4%至54.60美元。 (完)
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