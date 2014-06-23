版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 23日 星期一 21:36 BJT

美国股市：开盘持平，中国和欧洲经济数据影响相抵

路透纽约6月23日 - 周一美国股市开盘持平，中国制造业数据向好与欧洲经济数据疲弱影响互相抵消。此前标准普尔500指数 连涨六日。

道琼工业指数 跌3.02点或0.02%，至16,944.06点；标准普尔500指数 走低0.14点或0.01%至1,962.73点；Nasdaq指数 上涨2.09点或0.05%，报4,370.13点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐