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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 21:56 BJT

美国数据：6月制造业PMI升至逾四年高位的57.5，高于预估

产出分项指数从5月的59.6跳升至61，新订单分项指数也从5月终值的58.8升至61.7。这两指数均为2010年4月以来最高。

Markit首席分析师Chris Williamson称，数据再添“迹象显示美国经济在第二季强劲复苏，摆脱今年年初受天气影响的疲态。”

其表示，数据显示美国经济第二季“应至少会增长3%。”(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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