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债券 | 2014年 6月 23日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.050%，投标倍数4.60

路透6月23日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.045 低值 0.025 投资 0.051 价格 99.974583 高值得标比率 71.02% 投标倍数 4.60 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 23,000,762,000 总投标 105,789,758,000 竞争性投标得标 21,793,629,000 非竞争性投标得标 331,133,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/06/26 到期日 2014/12/26 CUSIP码 912796EL9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军；审校 母红)
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